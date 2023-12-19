Tarım sigortaları bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarım sigortaları 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile TARSİM Bursa Bölge Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan teknik personelin yanı sıra; il ve ilçe ziraat odaları temsilcileri, üretici ve yetiştirici birlik başkanları ile çiftçilere yönelik tarım sigortaları 2024 yılı uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda devlet destekli tarım sigortalarının 2024 yılı uygulamaları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapan TARSİM yetkilisi, çiftçilerin işi son güne bırakmadan ürünlerini ‘TARSİM’ sigortası yaptırmalarının kendi lehlerine olacağının önemini vurguladı.