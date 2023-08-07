Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı Derince'de

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 3’ü ağır 12 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, patlamada 60 silodan 13’ünde hasar meydana geldiğini belirterek, "İlk değerlendirmememize göre buğday tozu sıkışması sonucu kıvılcım almasıyla patlama ve yangın oluşmuştur" dedi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında bugün saat 14.40 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen dumanlar kentin her yerinden görüldü. Gölcük, Körfez, Derince ilçelerinde binaların camları dahi sallanırken, tonlarca tahılın bulunduğu depolar büyük hasar gördü. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

"Burada 60 silomuz var, 13’ünde hasar olduğunu tespit ettik"

Olaya ilişkin açıklama yapan Vali Yavuz, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarında ilk değerlendirmemize göre buğday tozu sıkışması sonucu kıvılcım almasıyla patlama ve yangın oluşmuştur. Olay öğrenilir öğrenilmez tüm ekiplerimiz seferber edildi. Burada tüm ekiplerimizle beraber yaralılarımızı kurtardık ve sağlık kuruluşlarına sevklerini sağladık. Olayın nasıl olduğu, sebebi konusunda da gerekli incelemeler, araştırmalar yapılacak. İnceleme ve araştırmadan sonra kesin neticelerle sizlere bilgi vereceğiz. Bu patlamada 12 kardeşimiz yaralanmıştır. Şu ana kadar 3 kardeşimizin durumu biraz daha ağır olmakla birlikte diğer 9 kişinin sağlık durumu daha iyidir. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ve Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ile beraber teknik ekiplerden bilgi aldık. Konu her yönüyle inceleniyor ve araştırılıyor. Burada 60 silomuz var, 13’ünde hasar olduğunu tespit ettik. İncelemelimiz devam ediyor" dedi.