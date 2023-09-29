Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Başkan Erdoğan'la bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale’ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve partililerle birlikte Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ı başkanlık makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Biga Belediyesi’nin yatırımları ve devam eden projelerinin yanı sıra çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’dan bilgi aldı.

Ziyaret sonunda Başkan Erdoğan, Bakan Yardımcısı Gizligider’e çeşitli hediyeler takdim etti.