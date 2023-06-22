Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: '714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: '714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.'
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "714 milyon 823 bin liralık pancar avans ödemesini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."