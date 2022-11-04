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- Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz'
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz'
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."