Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 'destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz'
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: "513 milyon 491 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."