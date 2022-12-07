Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den traktörlere koltuk ısıtması tavsiyesi

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Agroshow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı açılışına katıldı. Açılış sonrası stantları gezerek traktöre binen Bakan Kirişci, gazetecilere baklava dağıttı. Bakan Kirişci, traktöre koltuk ısıtması yapılması gerektiği tavsiyesinde de bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükçekmece Tüyap Fuar Kongre Merkezi’nde düzenlenen Agroshow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı açılışı törenine katıldı. Açılış töreni sonrasında Bakan Kirişci, stantları gezdi. Bir stantta Kirişci gazetecilere baklava dağıttı.

Stantları dolaşırken yeni yapılan ve sergilenen bir traktörün koltuğuna da geçen Bakan Kirişci, traktöre koltuk ısıtması da yapılması tavsiyesinde bulundu.