Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Tufanbeyli'de depremzedeleri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği yerlerden Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde depremzede vatandaşları ziyaret etti.

Tufanbeyli’de enkaz alanında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yetkililerden ve depremzede vatandaşlardan bilgi aldı. Bakan Kirişci, yıkılan evlerinin enkazından sağ kurtulan Yılmaz Turhan ve ailesini de ziyaret etti.

Depremzedelere tahsis edilen spor salonunda vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmaları sonrasında evi zarar görmeyen vatandaşların kendi ikametlerine geçebileceklerini söyledi.

Bakan Kirişci daha sonra taziye çadırına geçerek, depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi ve dua etti.