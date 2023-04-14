Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, üreticilere tohum dağıttı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Biga Ticaret Borsası Zahireciler Depo Alanını ziyaret ederek, çiftçilere tohum teslim törenine katıldı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çanakkale’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Biga Ticaret Borsası Zahireciler Depo Alanını ziyaret etti. Bakan Kirişçi, Ayçiçeğim Balçiçeğim” Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında üreticilere tohum teslim törenine katıldı.

Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bugün dolu dolu bir gün geçirdik. Geldiğimiz andan itibaren. Çanakkale’mizi ve Çanakkale’mizin ilçelerinde üretilenleri gerek tarımla ilgili gerekse de ormanla ilgili konularda güzel bilgiler aldık. İstişarelerde bulunduk. Daha sonra sektör paydaşlarımızla bir araya geldik. Orada da gerçekten keyif verici, karşılıklı olarak bilgilendirici bir görüşmemizde orada oldu. Güzel bir program oldu. Biz bu tür programları sıklıkla yapıyoruz. 38’incisiydi Çanakkale’de yaptığımız program. Dolayısıyla bu program vesilesiyle burada olmak bizler için çok mutluluk vericiydi. Birazdan icra edeceğimiz tören, bu da bizim açımızdan çok kıymetli. Gazi Meclisimizden geçirmiş olduğumuz yasamızda inşallah bu konu daha da yayılacak, genişleyecek. Çünkü bu TAKE Projesi adını verdiğimiz, tarım arazilerinin kullanımıyla ilgili bu proje hem üreticimize kazandırıyor hem de ülkemize kazandırıyor. Atıl olan alanların değerlendirilmesi hususunda biz bakanlık olarak özellikle de buralarda yaygınlaşmasını istediğimiz ürünlerle ilgili tohum desteğinde bulunuyoruz” dedi.

Bakan Kirişçi’nin konuşmasının ardından üreticilere tohumların teslimi yapıldı. Törene AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve İl Başkanı Naim Makas, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Bakan Kirişçi beraberindekilerle birlikte Biga Belediyesi tarafından Belediye Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katıldı. Programda Bakan Kirişçi, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kirişçi, Ezan’ın okunmasıyla birlikte vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.