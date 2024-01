Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Her türlü olumsuz hava koşullarına rağmen denetimler aralıksız sürüyor'

TAKİP ET

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Her türlü olumsuz hava koşullarına rağmen yetiştiricilerimizin üretimi, mesai arkadaşlarımızın denetimi aralıksız sürüyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Burası Van. Hava soğuk ama üretimin arkasındaki emek içimizi ısıtıyor. Her türlü olumsuz hava koşullarına rağmen yetiştiricilerimizin üretimi, mesai arkadaşlarımızın denetimi aralıksız sürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin veteriner hekimlerimizle, veteriner sağlık teknisyenlerimizle ve Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte üretime sevdalı yetiştiricilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.