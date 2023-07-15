Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'TMO kendisine gelen ürünleri açıkladığı fiyattan alacak'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ürün alımına ilişkin, “TMO kendisine gelen ürünleri açıklamış olduğu fiyattan herhangi bir zaman sınırı olmadan alacak. Şu anda bazı yerlerde fiyatların düşük olmasından kaynaklı diğer piyasa aktörlerinin almadığını, almaktan imtina ettiğini biliyoruz” dedi.

Bakan Yumaklı, 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde, darbe günü Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 2 kamyon lastik ve 4 römork saman yakarak F-16’ların geçişini engellemeye çalışan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik’i evinde ziyaret etti.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Yumaklı, 15 Temmuz’un önemine değinerek, “Kendilerine bu memleketin evlatlarının teslim ettiği, vatan savunması için verdiği her türlü ekipmanı bu milletin evlatlarının üzerine bomba yağdırmakta zerre tereddüt etmeyen bu hainler, bir şeyi unuttular; o da yeri geldiği zaman bu millet her şeyi geride bırakır, vatanları için çıplak elle bile onların karşısına dikilir. Nitekim de öyle oldu” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet dileyen Yumaklı, “Sevgili muhtarın yeğenleriyle, çocuklarıyla beraber saman balyalarını üssün yakınlarına getirerek bir duman oluşturup uçakların kalkmasını engellemesinin çok önemli bir etkisi oldu. Benim aldığım bilgide yaklaşık 25’e yakın uçak kalkış yaparken, saman balyaları ve lastiklerin yakılmasıyla oluşan dumanla birlikte kalkabilen uçak sayısı 3’e düştü” diye konuştu.

“TMO kendisine gelen ürünleri alacak”

Bakan Yumaklı, üreticilerin ürün hasadına devam ettiğini hatırlatarak, “Memleketin her yerinde devam eden hasat şu anda yüzde 50’yi geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi, kendisine gelen ürünleri açıklamış olduğu fiyattan herhangi bir zaman sınırı olmadan alacak. Şu anda bazı yerlerde fiyatların düşük olmasından kaynaklı diğer piyasa aktörlerinin almadığını, almaktan imtina ettiğini biliyoruz” diye konuştu.

“1-2 hafta sürebilecek yoğunluk sonrası herhangi bir sıkıntı kalmayacak”

Bu sene rekoltenin iyi olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

“Elhamdülillah çok yoğun bir hasat sonucunda alım talebi gelebilir. Bunlar için zamana ihtiyacımız olabilir. Kısmen operasyonel sıkıntılar da olabilir. Bunların tamamını gidermeye çalışıyoruz. Eğer böyle bir sorun varsa bulunduğunuz yerdeki il ilçe müdürlüklerine haber verirseniz bu problemleri arkadaşlarımız çözmek suretiyle sıkıntıları giderecekler. Belki 1-2 hafta sürebilecek yoğunluk var. İnşallah ondan sonra herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır.”

Konuşmasının ardından Hicabi Bitik’e Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Bakan Yumaklı, evde toplanan çiftçilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.