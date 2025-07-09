Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağız'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağımızı, bunun kırmızı çizgimiz olduğunu defalarca ifade ettik. Bir de bu anlamlı toplantıda altını kalınca çizelim" dedi.

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından ‘ürün güvenliği’ konusunda bilincin arttırılması, farkındalık oluşturulması ve ürün güvenliği alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla ‘Ürün Güvenliği Haftası’ açılış konferansı düzenlendi. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, küresel nüfusun hızlı bir şekilde şehirlere akın ettiğini belirterek, "Bugün Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 55’i kentlerde yaşarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde bu oran yüzde 77. Bu demografik değişim elbette daha fazla üretme ve daha fazla tüketmeyi de birlikte getirmiş durumda. Ancak bu süreçte küresel iklim değişikliğinin bizlere dayatmış olduğu zorunluluklar ve yeni normalin etkileri döngüsel bir ekonomiyi inşa etmeyi kaçınılmaz hale getirmiş durumda" diye konuştu.

"Güvenli gıda üretim ekosistemi oluşturmak adına altyapımızı güçlendirmek üzere çalışıyoruz"

Dünyadaki gelişmeleri takip ederek risklere ve yeni süreçlere karşı çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Yumaklı, "Güvenilir, sağlıklı ve kaliteli bir gıda üretim ekosistemi oluşturmak adına altyapımızı güçlendirmek üzere çalışıyoruz. Bu kapsamda kırsal kalkınma destekleri, organize tarım bölgeleri, su ve sulama yatırımları, regülasyon faaliyetleri başta olmak üzere güvenilir gıdanın temini için birçok başlıkla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Gıda zincirinin ilk aşamasıdır üretim. Bu süreçte de aktif olarak varız. Sağlıklı gıdanın temeli olan bitki ve hayvan sağlığına yönelik son 2 yılda 100’e yakın uygulama hayata geçti. Tohum, gübre, bitki koruma ürünleri, veteriner ilaçları, hayvan beslemede kullanılan yemler. Bunların insan ve hayvan sağlığını birlikte düşünmek zorunda olmamızdan kaynaklı uygulamalar olduğunu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağız"

Bakan Yumaklı, ürünlerin satış ve toplu tüketimine yönelik denetimlerin devam ettiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacağımızı, bunun kırmızı çizgimiz olduğunu defalarca ifade ettik. Bir de bu anlamlı toplantıda altını kalınca çizelim. Yıllık denetim planlarımız var. Bir de her türlü iletişim vasıtasıyla bizlere iletilen şikayetler var, öneriler var, yorumlar var. 8 binden fazla arkadaşımız var sahada gıda denetimi yapan. Bu güçlü altyapıyla 2024 yılında 1.3 milyon denetim yaptık. 1 Ocak’tan bu yana 640 bin denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerin sonunda 14 bin 706 usulsüzlük tespit ettik. Bu uygunsuzlukların 352’si hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Yaklaşık 1.4 milyar lira idari para cezası uygulandı" açıklamasında bulundu.

"İşletmelerin uygunsuzluk oranının düşürülmesini hedefliyoruz"

Denetimlerin farkındalık oluşturması ve iyileştirmeye yönelik yapıldığının altını çizen Yumaklı, "Gıda güvenliği bu konudaki en hassas olduğumuz başlıktır. Bu konuda yapılması gerekenleri hem bizler, hem de sektör el ele vererek yapacağız. Bu denetimlerimizin sonucunu da anlık olarak, şeffaf bir şekilde paylaşmaya başladık. Hepimizin gıda tüketim yerlerinde ne zaman yapıldığına dair verileri de en kısa zamanda vatandaşlarımızın ulaşabileceği bir hale getireceğiz demiştik. Bununla ilgili de karekod uygulamasını hayatta geçirdik. Burada hangi ürün satış noktasındaysanız uygulamanın içerisindeki karekodu okuttuğunuzda nasıl denetim olduğunu, ne zaman denetlendiğini görebileceksiniz. Dolayısıyla bu işletmelerin uygunsuzluk oranının düşürülmesini hedefliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Güvenilir gıdayı gıda arz güvenliğimiz ve rekabet gücümüzün en önemli anahtarı olarak görüyoruz"

Ürün güvenliği konusunun 4. Tarım Orman Şurası’nda ele alınan başlıklardan olduğunu aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Burada güvenilir gıdaya ilişkin birçok konu konuşuldu, birçok başlık ortaya çıktı. Bunlara ilişkin de eylem planlarımızı oluşturup, en kısa zamanda sahaya aktarmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı bereketin yüzyılı yapma konusunda çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz. Bizler güvenilir gıdayı aynı zamanda gıda arz güvenliğimiz ve rekabet gücümüzün en önemli anahtarı olarak da görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı vatandaşlarımızla, paydaşlarımızla birlikte oluşturarak katkı vermeye devam edeceğiz. Konferansın bu anlamda sektörümüze ve toplumumuza önemli bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Umuyorum ki bu konferans ülkemizdeki güvenilir gıda ya da ürün güvenliği konusunda önemli bir farkındalık oluşturacaktır."