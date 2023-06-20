Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu heyeti ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aralarında milletvekilleri ve belediye başkanlarının da bulunduğu Kastamonu heyetini kabul etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu heyetini kabul etti. Bakanlık Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’ndaki kabulde, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin yöneticileri, şehit aileleri, tarım meslek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile Kastamonulu vatandaşlar yer aldı.

“Köklerimizi unutmamalıyız”

Kabulde konuşma yapan Bakan Yumaklı, Kastamonulu bir işçi çocuğu olarak hiçbir zaman değerlerinden kopmadıklarını belirterek, “Bizi biz yapan değerlerimizi, köklerimizi unutmamalıyız” dedi.

Kastamonuluların desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade eden Yumaklı, “Bu nedenle sizlerle birlikte olmaktan, Kastamonu’muzun geleceği için bir araya gelmekten ve istişare etmekten hem heyecan hem de sevinç duyuyorum” diye konuştu.

Bakan Yumaklı, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı Kastamonu’nun zengin bir tarihe ve kültürel geçmişe de sahip olduğunu vurgulayarak, İnebolu halkının Kurtuluş Savaşı’nda bütün dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte bir kahramanlık gösterdiğini anlattı.

Kastamonu’nun dinamiklerini yakından bildiklerini dile getiren Yumaklı, bunların farkında olarak çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Yumaklı, kabulde yöresel hediyeler takdim eden heyettekiler ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.