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- Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Ekiplerimizin yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor'
Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Ekiplerimizin yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor'
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahalenin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahalenin hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Çanakkale’deki orman yangınına; 4 uçak, 8 helikopter, 77 arazöz, 14 iş makinesi, 374 personel sevk edilmiştir. Ekiplerimizin yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.