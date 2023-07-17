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- Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Hatay Belen'deki orman yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor'
Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Hatay Belen'deki orman yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor'
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hatay Belen'deki meydana gelen orman yangınına müdahalelerin hız kesmeden devam edildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Hatay Belen’deki meydana gelen orman yangınına müdahalelerin hız kesmeden devam edildiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Hatay, Belen’deki orman yangınına; 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz, 7 iş makinası, 320 personel sevk edilmiştir. Ekiplerimizin yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.