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- Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Mersin, Gülnar'daki yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor'
Tarım ve Orman Bakanlığı: 'Mersin, Gülnar'daki yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor'
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mersin'de meydana gelen orman yangınına müdahalelerin hız kesmeden devam edildiği açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Mersin’de meydana gelen orman yangınına müdahalelerin hız kesmeden devam edildiği açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Mersin Gülnar’daki orman yangınına; 2 uçak 11 helikopter 64 arazöz 10 iş makinası 327 personel sevk edilmiştir. Ekiplerimizin yangına havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.