Tarım ve Orman Bakanlığı, 538 iş makinesi ve bin 363 personel ile sel bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de selden etkilenen bölgelerde toplam 538 iş makinesi-ekipman ve bin 363 personel ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Sel felaketinden etkilenen illerde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve Orman Genel Müdürlüğü de ekipman ve personeliyle taşkınlara müdahale etti.

Ayrıca taşkın öncesi dere yataklarındaki geçiş noktalarında yapılan makinalı çalışmaların ve önceki yıllarda inşa edilen taşkın koruma tesislerinin de önemli oranda fayda sağladığı görüldü.

AFAD’ın koordinasyonunda DSİ’nin 364 iş makinesi-ekipman ve 675 personeli, Orman Genel Müdürlüğünün 174 iş makinesi-ekipman ve 688 personeli olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı toplam 538 iş makinesi-ekipman ve bin 363 personel ile sahada çalışmalarını sürdürüyor.