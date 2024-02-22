Tarım ve Orman Bakanlığınca ikincisi düzenlenen 'El Sanatları Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığının Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca ikincisi düzenlenen ‘El Sanatları Sergisi’nin açılışı Ankara’da bir AVM’de gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürüten El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kursiyerler tarafından üretilen el yapımı ürünler Ankara’da bir AVM’de sergilendi. ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Bin Yıllık Hafıza’ temalı ‘El Sanatları Sergisi’nin açılışına el sanatları üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Sergide, kilim, yüzük, el işlemeli kıyafetler ve çok sayıda ürün yer alıyor.

Sergi, 25 Şubat’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.