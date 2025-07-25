Tarım ve Orman Bakanlığından çiftçilere toplam 826 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destekleme ödemeleri için çiftçilere toplam 826 milyon 825 bin lira destek sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplam 826 milyon 825 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Yapılacak ödemeler kapsamında, bitkisel ürün sigortası desteği için 594 milyon 794 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 96 milyon 480 bin lira ve hububat, baklagil ile dane mısır desteği için 74 milyon 246 bin lira ödeme yapılacak. Ayrıca dane zeytinyağı desteği kapsamında 29 milyon 538 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 21 milyon 538 bin lira ve hayvan gen kaynakları desteği kapsamında 8 milyon 512 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Mazot ve gübre desteği için 1 milyon lira, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu desteği kapsamında ise 659 bin liralık ödeme gerçekleştirilecek.