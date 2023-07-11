Tarım yetkilileri, Paşayiğit'te küle dönen 2 bin 330 dönüm araziyi inceledi

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, oda ve dernek başkanları ile diğer yetkililer, Keşan ilçesindeki Paşayiğit Mahallesi’nde çıkan yangın ile ilgili bölgede incelemelerde bulundu.

Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Göksel Bilgin, Keşan Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Sedat Yoluç, Keşan Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili Hasan Tunca ile birlikte, Paşayiğit Mahallesi’nde çiftçiyle bir araya gelen Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, bölgede yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çiftçileri, çıkabilecek yangınlar konusunda dikkatli olmaları konusunda uyaran ve hasat işleminin bu duyarlılıkla devam etmesi gerektiğini belirten Atilla Bayazıt, şu ana kadar yapılan çalışmalara göre bin 226 dönümün buğday ekili arazi olduğu, bin 104 dönümün ise anız alanı olmak üzere toplamda 2 bin 330 dönümlük alanın zarar gördüğünü söyledi.

"Biçerdöverler ve balya makinelerinde yangın söndürme tüpleri mecburi"

Yangının çıktığı alanda incelemelerde bulunan Bayazıt, biçerdöverler ve balya makinelerinde yangın söndürme tüplerinin mecburen bulunması gerektiğine rikkat çekerek, "Bu konuda denetimlerimizi yapıyoruz. Üreticilerimizin de bu konuda çok dikkatli olmaları lazım. Bazen biçim yapılırken çiftçilerimiz göremeyebiliyorlar. Şüphelendikleri herhangi bir şey gördüklerinde yangın söndürme tüpleriyle anında müdahale edip yangın büyümeden söndürülebilir. Erken müdahale önemli. Burada rüzgarın da etkisiyle, ekstra bir durum varmış" dedi.

"Anızları yakılmamalı, izmarit atılmamalı"

Anız yakılmaması ve araziye söndürmeden sigara atılmaması gerektiğini vurgulayan Bayazıt, "Buğday hasadının başladığı ve hızlı bir şekilde devam ettiği bu günlerde gerek yangınlar sebebiyle meydana gelen ürünlerin yok olmasını önlemek, gerekse üreticilerimizin emeklerini zayi etmemek için özellikle hasat dönemindeki ürünlerin olduğu bölgede yangına sebebiyet vermemek için anızların yakılmaması, izmarit atılmaması, aşırı sıcaklar nedeniyle cam kırıkları yangın riskini artıracağından yol kenarlarına ve tarım alanlarına gelişi güzel cam şişe atılmaması, halkımızın bu konuda daha duyarlı ve dikkatli olması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca herhangi bir yangın durumunda ilgili gerekli mercilere en kısa sürede haber verilmesi, yangının büyümesini engelleyeceğinden oluşabilecek zararı en aza indirecektir" ifadelerini kullandı.