Tarıma dayalı yatırımlar değerlendirildi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ‘Kırsal Kalkınma Yatırımları Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ve IPARD ve TARSİM Destekleri’ toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bilecik Ofisi’nin (TKDK) ortaklaşa düzenlediği ‘Kırsal Kalkınma Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi ve IPARD Desteklemeleri ile TARSİM Destekleri’ hakkındaki bilgilendirme toplantısını Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirdi.

Toplantıya Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, oda başkanları, TKDK, IPARD ve TARSİM yöneticileri, muhtarlar, üyeler ve çiftçiler katılım sağladı. Toplantıda çiftçilerin merak ettiği sorular yanıtlandı.