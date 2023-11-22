Tarıma destek Büyükşehir'den

Bursa’da çiftçiye her alanda destekler vererek kırsalda da kalkınmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesinde 90 çiftçiye toplam 6 ton sertifikalı yem bezelyesi dağıttı.

Bursa’da fide-fidan temininden kaliteli üretimin sağlanmasına, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar birçok konuda çiftçiye destek veren Büyükşehir Belediyesi, tarımda kaliteli üretimin artması amacıyla desteklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve Büyükorhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 90 çiftçiye 6 ton sertifikalı yem bezelyesi dağıtıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, tarım yapabilmek için toprağa ihtiyaç olduğunu belirterek toprağın kıymetinin bilinmesini istedi. Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda tüm kesimlere hizmet sunduğunu söyleyen Fethi Yıldız, tarım konusunun ise en çok önemsedikleri başlıklardan biri olduğunu ifade etti. Bir zamanlar tarımda Türkiye’nin kendi kendine yetebilen ülkelerden olduğunu hatırlatan Yıldız, “Tekrar yerli üretime yönelmeliyiz. Hagel ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte çiftçiye destekler veriyoruz. Ekiplerimiz hangi ilçede hangi ürünler yetiştirilir konusunda yoğun analizler yaparak çalışıyor. Bunun ardından gerekli destekleri sağlıyoruz. Çiftçiye de önemli görevler düşüyor. Topraklarınızı satmayın, tam tersi sahip çıkın. Dağ yöresi, Bursa’nın en güzel bölgelerinden birisidir. Topraklarımızın kıymetini bilelim. Hep birlikte şehrimize değer katmalıyız. Yapılan yardımlar hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Büyükorhan Belediye Başkan Yardımcısı Recep Kaydı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, projenin hayırlı olmasını dileyerek Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tarıma ve çiftçiye destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Nazif Kaya, yem bezelyesi dağıtımında emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaları ardından sertifikalı tohumlar çiftçilere teslim edildi.