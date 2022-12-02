Tarıma katkı sağlayacak iş birliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) arasında, kentsel tarım, topraksız tarım, bitkisel üretim, ürün geliştirilmesi, satış-pazarlama, eğitim stratejileri, tarım turizmi ve hasadı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayinde kullanılması amacıyla Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının yapılması gibi çeşitli konuları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze hizmet binasında düzenlenen törende iş birliği protokolü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl arasında imzalandı.

Başkan Büyükakın, Kocaeli’de tarımsal üretimin ve ürünlerin katma değerinin artırılması doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Şehir tarımı ve Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi’nin (TABİP) geliştirilmesi, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının bilimsel akılla yürütülmesi için İSÜ ile iş birliği yapacaklarını belirten Başkan Büyükakın, "Bu iş birliği, TABİP çerçevesinde, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, tesislerde işlenmesi, kozmetik ürünlerin yapılması ve ilaç endüstrisine yönelik daha geniş ve derinlemesine çalışmalar yapmak için önemli katkı sağlayacak" dedi.

"Gayretli çalışmalar yapıyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın desteklenmesi, tarımda katma değerin artırılması ve bilimsel tekniklerle tarımsal faaliyetlerin buluşturulması konusunda uzunca bir süredir gayretli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Büyükakın, "En son Cumhurbaşkanımızın nezaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile bir Ar-Ge projesi imzalamıştık. Bu çerçevede TABİP’i hayata geçirmiştik. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretilerek, satın alma garantisi yoluyla çiftçilerimizin eline geçen katma değerin artırılması ve daha yüksek yaşam standardına ulaşmalarını sağlayacak bir projeydi. Uçtan uca, üretimin en baş noktasından, nihai tüketime kadar tüm alanda yayılan bir çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Birlikten kuvvet doğar"

Rektör Prof. Dr. Erdöl ise "Üniversitemizin, laboratuvar ve insan kaynağı bakımından oldukça kapasiteli olduğunu, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de bu konularda çok tecrübeli olduğunu, çok büyük birikimi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda, birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile bu konuda bizlere destek veren Kocaeli Valiliğimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmaların, Kocaeli, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İş birliği protokolü neleri kapsıyor?

Kocaeli Büyükşehir ve SBÜ arasında imzalanan protokol, kentsel tarım ve topraksız tarım uygulamaları, alternatif ürün, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, tarım turizmi modeli ve merkezi oluşturma, açıkta sebze ve meyve yetiştiriciliği, mantar üretimi, modern sera yapımı ve üretim teknikleri, tarımsal sulama yöntemleri, çiftlik hayvanları ve arı yetiştiriciliği projeleri, tarımsal ürünlerin mamul hale getirilmesi ve pazar talebine göre Ür-Ge ve Ar-Ge faaliyetlerinin yapılması, permakültür çalışmaları, akıllı tarım uygulamaları, dijital uydu takip sistemi, coğrafi konumlandırma ve tarımsal e-ticaret platformu oluşturma ve tarımsal ürünlerin atıklarının değerlendirilmesi ve kompost üretimi ile hasadı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin ilaç sanayinde kullanılması amacıyla Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının yapılması gibi konuları kapsıyor. Protokole göre AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin göstereceği alanlarda yapılacak, ortaya çıkan ürün ve projeler Kocaeli’de uygulanacak.