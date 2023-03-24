Tarımda yeni bir dönem

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşması ile birlikte tarımda yeni bir dönemin başladığını belirtti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada önemli konuları kapsayan kanun değişikliği teklifinin yasalaşması ile tarım sektöründe yaşanılan büyük sıkıntıların artık geride kalacağına dikkat çekerek “ Yeni yasayla birlikte yıllarca tarımın kanayan yaraları sarılmış olacaktır. Özellikle üretimin planlanması noktasında son derece önemli bir adım atılmıştır. Tarımsal üretimin planlanması ile birlikte 85 milyon nüfusumuzun gıda güvencesinin sağlanması yanında verimlilik de artırılacaktır. Daha da önemlisi çiftçilerimizin hangi ürünü ne kadar üreteceği önceden belirlenecek böylece arz ve talepten kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca yapılacak iyi bir üretim planlamasının sektörün önünün açacak önemli bir hamle olarak görüyoruz “ dedi.

Sözleşmeli üretim ve boş kalan arazilerin üretime kazandırılması konularının da yasalaştığını ifade eden Çelik, “Bakanlığımızca tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemelerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çiftçilerimiz ve yetiştiricilerimizin sözleşmeli üretim ile birlikte pazarlama sorunları ortadan kalkacaktır. Ancak bizim talebimiz, sözleşmeli üretim kapsamında küçükbaş hayvancılığa özel önem verilmesidir. Ayrıca boş arazilerin üretime kazandırılması noktasında yem bitkilerinin yetiştirilmesine öncelik ve ağırlık verilerek kaba yem açığımızın kapatılabileceğini düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili olacağını kayda değer bulduklarını belirterek, “İçerisinde STK’ların da bulunacağı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması sorunların çözümü noktasında sektörümüzü doğru adrese götürecektir. Yıllarca olması gereken de buydu ve biz bu konuda taleplerimizi devamlı dile getiriyorduk. Dolayısıyla Bakanlığımızca politikaların tespitinde planlanması ve koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak olmasını kayda değer buluyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli gelişmelerden biridir” ifadesini kullandı.

Genel Başkan Nihat Çelik, Tarım ve orman alanlarındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasını sağlayan Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr. Vahit Kirişçi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve komisyon üyeleri ile tüm Milletvekillerine sektör adına hayırlı olması temennileriyle birlikte teşekkür etti.