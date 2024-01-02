Tarımın yıldızlarını Sakarya yetiştirecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tarımsal projeleri arasında yer alacak UTEM’in içerisinde Türkiye’nin tarımda yıldız isimlerini yetiştirecek Tarım Lisesi’ni inşa ediyor. Meyve bahçesi plantasyon sahası, ürün işleme üniteleri, tarım müzesi ve gözlem kulesinin yer alacağı dev projenin en önemli adımı yakın zamanda atılacak. Projenin lansmanında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, “Ümit ediyorum ki üretirken eğitimin yapıldığı, eğitirken üretimin yapıldığı bir geleceği inşa edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınma alanında attığı her adımda Türkiye’de ve hatta dünyada ses getiriyor. Kurduğu üretim alanları, çiftçilerin tarıma yeniden umutla bakmasını sağlayan teşvik adımları ve tarımsal eğitimin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar Sakarya’yı tarımın “yıldız şehir” haline getirdi. Sakarya’nın dört bir yanında hayata geçirilen tarımsal projelerin yanında Türkiye’de eşine az rastlanır büyüklükte devasa bir proje için de ilk adımlar atılıyor. İçinde meyve bahçesi plantasyon sahaları, ürün işleme ve değerlendirme üniteleri, tarım müzesi, gözlem kulesi ve birçok sosyal donatı alanının yer alacağı UTEM için çalışmalar yoğunlaştı. Projenin en önemli ayağı olan Tarım Lisesi proje alanında tanıtıldı.

Erenler Alancuma’daki proje alanında gerçekleştirilen lansman programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu’nun yanı sıra; Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Müftüsü Mehmet Aşık, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

“Sakarya’yı tarımda daima zirveye taşıyacağız”

Başkan Ekrem Yüce, Tarım Lisesi’nin tanıtım filmi gösterimiyle birlikte projenin detaylarını anlatırken, bu lisede okuyan öğrencilere Büyükşehir olarak burs desteği verileceğini müjdeleyerek, “Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün de desteğiyle öğrencilerimize Büyükşehir olarak burs sağlayacağım. 16 derslikli bu lisede geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştireceğiz ve projelerimizle Sakarya’yı tarımda daima zirveye taşıyacağız” dedi.

“Tarıma verdiğimiz desteği artırıyoruz”

Başkan Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarıma verdiğimiz desteği sürekli olarak artırıyoruz. Bizler toprağı ne kadar özenle işler, emek verirsek, oda bize o kadar büyük bir bereket sunar. Bu bilinçle toprağımızı işliyoruz, önem veriyoruz. Toprakla kurduğumuz bu özel bağı sürdürülebilir tarım projeleri ve desteklerle güçlendiriyoruz. Bizler şehrimizin elverişli hava ve iklim koşullarını bilim ve teknolojiyle bağdaştırarak Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Çilek Üretim Merkezi, Melen Botanik Vadisi, Pakong Yetiştiriciliği, Yeşil Hazine Endüstriyel Kenevir Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Yetiştiriciliği ile diğer 25 bitkisel ve hayvansal üretim projelerimizi gerçekleştirerek Sakarya’mızı tarımda zirve şehir haline getirdik” diye konuştu.

“Tarıma yön verecek nesil yetişecek”

Bu lisede tarımın geleceğine yön verecek nesiller yetişeceğini belirten Yüce, “Eğitimdeki önceliklerimiz arasında, tarımsal faaliyetlere hâkim gençler yetiştirmek ve bu gençleri desteklemek yer almaktadır. 16 derslikli Tarım Lisesini şehrimize kazandırıyoruz. Bu lisemiz sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştireceğiz. Millî Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız protokol sayesinde gençlerimize burs desteği vereceğiz. Proje içerisinde yer alan meyve bahçesi plantasyon sahaları, ürün işleme ve değerlendirme üniteleri, tarımın müzesi, gözlem kulesi ve birçok sosyal donatı alanıyla çok önemli bir merkez olacak” şeklinde konuştu.

“Gençliği tarıma teşvik ediyoruz”

Başkan Yüce, gençliği tarıma teşvik etmek için büyük gayret gösterdiklerini söyleyerek, “Gençlerimiz, bu okulda tarımın sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğunu öğrenecekler. Okulumuzda gençlerimiz güncel tarım tekniklerini, tarımsal teknolojiyi ve sürdürülebilir tarımı öğrenerek geleceğin tarım liderleri olmaya hazırlanacaklar. Gençlerimizi teşvik etmek, onlara tarımın kıymetini anlatmak ve onları geleceğe hazırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tarım Lise’miz hayırlı olsun. Bize destek veren sayın bakanımıza ve il müdürümüze şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Eğitirken üreten bir gelecek inşa ediyoruz”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu eğitimi ve üretimi birlikte yapabilen bir geleceği inşa ettiklerini kaydederek, “20 yıldır AK Parti hükümeti döneminde mesleki eğitim kurumlarımızın ayağa kalkması ve gelişmesi üzerine ciddi gayret gösteriliyor. Ümit ediyorum ki üretirken eğitimin yapıldığı, eğitirken üretimin yapıldığı bir geleceği inşa edeceğiz. Yolumuz uzun. Ben emeklerinden dolayı Başkan Ekrem Yüce’ ye teşekkür ediyorum. Sakarya’nın sesi güçlü geliyor. Sakarya’mız daha güçlü bir şekilde böyle güzel hizmetlerle sesini duyurmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Sakarya’mız bir tarım şehridir”

AK Parti Milletvekili Murat Kaya ise, “Sakarya’mız bir tarım şehridir. Bizler birlik ve beraberlik olduğu müddetçe şehrimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Son 5 yıldır bu şehirde tarıma destek veren bir belediye başkanımız var. Sizlerin duaları ve desteğiyle AK Parti hükümeti olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Program, Başkan Yüce ile Bakan Yardımcısı Şamoğlu ve protokol üyelerinin proje alanını incelemesi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.