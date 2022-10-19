Tarımının yaygınlaştırılması için birlikte çalışacaklar

“Herkes için lavanta, herkes için Lavandist” sloganıyla yola çıkan markanın sahibi Osman Tugay, lavanta tarımı ile ilgili deneyimlerini ileride BEZE Group ile kurulması planlanan “Dijital Lavandist Okulu”nda paylaşacak.



“AVRUPA FARMAKOPESİNE UYGUN KOZMETİK ÜRÜNLERİMİZ VAR”

Kurfallı köyünde yer alan çiftliğinin 13 dönümlük arazisinde yüksek yağ kalitesine sahip lavanta türleri yetiştiriyor. Distilasyon (damıtma) tesisinde de hem kendi yağlarını çıkardıklarını hem de üreticilere hizmet verdiklerini belirten Tugay, “Avrupa farmakopesine uygun yağımızdan dermatolojik testlerden geçmiş kozmetik ürünlerimiz var. Ürünlerimiz ‘Lavandist’ markası ile on-line olarak lavandist.com’da satışa sunulmuştur” dedi.

Osman Tugay, işin başında lavanta tarımı yapmak ve lavanta hakkında bilgi sahibi olmak için yerli ve yabancı pek çok kaynağa ulaşmaya çalıştığını belirterek “Zaman zaman zorlandığım ve vakit kaybettiğim pek çok durumla da karşılaştım. Bu yüzden amacım kurmayı planladığımız ‘Dijital Lavandist Okulu’nda isteyen herkesin bilgilenmesi, böylece üretime katkıda bulunması ve elbette projesinin karşılığını alması” dedi



“HERKES İÇİN LAVANTA HERKES İÇİN LAVANDİST.”

“Dijital Lavandist Okulu”nun tıbbi ve aromatik bitkiler üreten diğer tarım firmalarına da örnek teşkil edeceğine inanan Tugay sözlerine şöyle sürdürdü “Dijitalleşme dünyada ister istemez bir sosyal yapı oluşturuyor. Bu sosyal yapı dijital adımların eko sistemleri güçlendirmesi için hem bir baskı unsuru hem de bizler için yeni iş birliklerinin kapılarını aralıyor. Bu bağlamda, lavanta tarımı herkes için yapılan ve herkesin de kolaylıkla yapacağı bir noktaya evrilmeli. O yüzden sloganımız ‘Herkes için lavanta herkes için Lavandist.”



“BİZ DE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK”

“Dijital Lavandist Okulu” projesini birlikte hayata geçirmekten onur duyacağını belirten Tugay, global pazardaki ülkelerde Dijital Dönüşüm Bakanlıkları kuruluyor ve şirketler artık CDO yani Chief Digital Officer pozisyonları açıyor: “Biz de elimizi taşın altına Beze Group’la birlikte koyup, lavantada yeni ufuklar açacağız. Gençlerin on-line üzerinden bilgilenerek lavanta konusunda Türkiye’yi çok daha iyi bir noktaya taşıyacaklarına güveniyorum. Yeter ki gençlere fırsat sunalım, yeter ki önlerini açalım” dedi