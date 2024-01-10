Tarımsal Öğretimin 178. yılı BUÜ'de kutlandı

Türkiye’de tarımsal eğitim-öğretimin başlamasının 178. yıldönümü Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ)gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören BUÜ Devlet Konservatuarı’nın genç sanatçıları tarafından verilen mini bir konserle başladı. Programa Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, meslek odası yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye’nin modernleşme tarihi ile tarımsal öğretimin başlama tarihlerinin hemen hemen aynı süreçlere denk geldiğine işaret etti. Tarımsal eğitim-öğretimin Cumhuriyet döneminde giderek daha nitelikli hale dönüştüğünün altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Ülkemizde tarımsal üretim ve buna bağlı olarak tarımsal sanayi önemli oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla Türkiye açısından modernleşme ve iktisadi olarak güçlenmenin önemli ayaklarından birisi de tarımdır. Gıda arz güvenliği de bir o kadar önem verilmesi gereken konuların başında gelmektedir” dedi.

Nitelikli bilimsel çalışmalara ihtiyaç var

Üniversite olarak tarım alanında en nitelikli yükseköğretim kurumlarının başında geldiklerini söyleyen Rektör Yılmaz; “Büyük bir deneyim ve bilgi birikimine sahip bir ziraat fakültemiz var. Aynı zamanda Araştırma Üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Bu sıralamada yükselebilmek için bilimsel çalışmalarımızın sayısını artırmamız gerekiyor. Fen, sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda proje üretilmesi adına girişimlerimiz devam ediyor. Ziraat Fakültemizin de bu noktada bizlere son derece değerli katkılar sunacağını biliyoruz. El birliği ile çok daha iyi seviyelere ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Programa emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise fakülte bünyesinde 9 programın bulunduğunu ve bu programlarda toplam 2319 öğrencinin eğitim-öğretime devam ettiğini açıkladı. Öğrencilerden 163’ünün yabancı uyruklu olduğu bilgisini paylaşan Prof. Dr. İlhan Turgut; “Bugüne kadar 9459 mezun verdik. Güçlü bir akademik yapıya sahibiz. 2023 yılında gücümüzü daha da artırdık. Tarım konusu geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir önem taşıyacaktır. Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda tarımsal eğitim-öğretimi günümüz şartlarına göre iyileştirmek zorundayız. Ancak bu şekilde tarımsal üretimi ve kaliteyi artırabiliriz. Bilindiği gibi bir ülkenin gelişmişliğinde yetişmiş insan gücü büyük bir önem arz etmektedir. Bu ise iyi planlanmış bir eğitim ile mümkün olmaktadır. İyi yetişmiş, ufku geniş, kendine güvenen mezunlarımızın Türk tarımına yapacağı katkı elbette ki garipsenemez” dedi.

Plaketler takdim edildi

Açılış töreninde Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bülent Aşık, Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Fulya Akfidan Sevim de açılış konuşması yaptı.Etkinlik, BUÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak’ın “Türkiye’de Arıcılık” konulu sunumu ve akademik yükselmesi gelen öğretim üyelerine plaketlerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.