Tarımsal üretim ve tarladan sofraya gıda güvenilirliği bilincinin oluşturulması projesi dahilinde öğrencilere uygulamalı eğitim verildi

Balıkesir’in Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geliştirilen; “Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması” projesi dahilinde 75. Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerine, Güre Mahallesinde faaliyet gösteren Ferhatoğlu Zeytin ve Zeytinyağı İşletmesinin ev sahipliğinde, zeytinin dalından sofraya kadar olan yolculuğu uygulamalı olarak gösterildi.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan zeytinin üretiminden zeytinyağına dönüşümüne kadar geçirilen işlemler ile ilgili uygulamalı bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte; zeytin yetiştiriciliği, zeytin hasadı konularında öğrencilere ön bilgilendirme yapılırken, fabrika üretim bandında zeytinyağına dönüş serüveni uygulamalı olarak gösterildi.

Proje etkinliğine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve Ferhatoğlu Grup Başkanı M. Agah Ferhatoğlu de eşlik etti.