Tarımsal üretimde kadın fotoğraf sergisi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Çanakkale Valiliği tarafından desteklenen, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen, Tarım ve Kadın Temalı fotoğraf sergisinin Valilik binasında açılışı gerçekleştirildi.

Fotoğraf sergisine, Vali İlhami Aktaş, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, tüm dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen özel ve anlamlı bir gündür. İl Müdürlüğü olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı dikkat çekmek amacıyla “Tarım ve Kadın" Temalı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Kadınlar toplumumuzun en değerli ve en vazgeçilmez varlıklarıdır. Peygamber Efendimiz Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir." sözünden yola çıkarak, kadına karşı şiddete hep birlikte dur demeli, ailelerimizi ve neslimizi korumalıyız" dedi.

Sergide Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde Hayvancılık ve Bitkisel üretim konularında hibe desteği alarak üretim yapan üreticiler Vahide Yetim ve Fatma Sema Güler ile hibe desteği alarak üretim yapan Nida Elif Selci projeleri hakkında Vali İlhami Aktaş’a bilgi verdi.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde Hayvancılık ve Bitkisel üretim hibe desteği alarak üretim yapan Vahide Yetim, “Biz kadınlar aslında üretimin her aşamasındayız. Bu sadece çiftçilik, hayvancılık değil, bazen ailemize güzel bir ortam hazırlarken, bazen bir çocuk yetiştirirken bazen farklı sektörlerde topluma faydalı bireyler olmaya çalışırken üretimin aslında ta kendisiyiz. Çünkü bu kadının yaradılışında olan bir şeydir. Kadın herhangi bir canlıya dokunduğu zaman şefkatle merhametle yaklaşır. Onu büyütür, yetiştirir ve tüm bunları yaparken en önemli özelliği olan sevgiyi kullanır, bu şekilde korur ve saklar. Bizler aslında en başta bir tohum olarak toprağa atılan daha sonrasında fidan olup çeşitli rüzgârlara, fırtınalara karşı ayakta kalabilen en sonunda da dimdik bir ağaç olarak hayatımızı var etmeye çalışan varlıklarız. Bizler olmazsak hayat olmaz. Bizler olmazsak hiçbir şey çeşitli şekillerde insanı insan yapan özellikleri katmaz. O yüzden biz kadınlar kendi fikirlerimizi, oluşlarımızı, yapmak istediklerimizi, yapmak zorunda olduklarımızı gittiğimiz yolda devam etmek için her zaman kendimizden güç alırız. Tabii ki yolumuza çeşitli şekillerde engeller çıkabilir. Anlamayanlar olabilir. Cesaretimizi kırmak isteyenler olabilir. Hiçbir şekilde bunlara aldırış etmeden o söylediğim dimdik ağaç gibi yolumuza devam etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Her toplumda olduğu gibi tabii ki kendi toplumumuzda da hiç bitmeyen bir yara var. Kadına şiddet. Ne yazık ki Ülkemizdeki yüzlerce kadın hiç hak etmediği yerde sadece kendi varoluşunu gerçekleştirmek için çıktığı bu yolda çeşitli etmenlerden dolayı ya hayatları yarıda kalıyor ya da bir şekilde gitmek istedikleri yoldan vazgeçiriliyor. İnanıyorum ki kadın kendi içindeki bu gücü dışarıya çıkarabilirse her zaman yapmak istediğini kendisini gerçekleştirebilecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İl Müdürü Nazan Türkarslan sergideki fotoğraflar hakkında Vali İlhami Aktaş’a bilgi verdi. Vali İlhami Aktaş, Tarım ve Kadın Temalı fotoğraf sergisinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi. Sergi fotoğraf çekiminin ardından son buldu.