Tarla yangınına itfaiye müdahale etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan tarla yangını, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saat 21.20 sıralarında Muratlı’nın Ballıhoca Mahallesi’nde tren yolu civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen şekilde başlayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Soğutma çalışması da yapıldı. Jandarma ekipleri ise yangın mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.