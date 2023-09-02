Tarlabaşı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması

Beyoğlu Tarlabaşı’nda polis ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 8 düzensiz göçmen ile silah ticareti ve kasten yaralamadan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Beyoğlu Tarlabaşı’nda uyuşturucu ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında Tarlabaşı genelinde 4 kapama noktası oluşturuldu. Uygulamaya Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Polisleri, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güven Timleri Büro Amirliği’ne bağlı 100 polis katıldı.

Tarlabaşı’nda belirlenen farklı uygulama noktalarında durdurulan araçlarda arama yapılırken, şahıslara da üst araması ve GBT sorgusu yapıldı. Uygulamada 8 düzensiz göçmen ile silah ticareti ve kasten yaralamadan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.