Tarlada ağaç sökümü yapan iş makinesi alev alev yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tarlada ağaç sökümü yapan iş makinesi, çalışma sırasında alevlere teslim oldu.

Tarlada ağaç sökümü yapan iş makinesi alev alev yandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tarlada ağaç sökümü yapan iş makinesi, çalışma sırasında alevlere teslim oldu.

Olay, İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarlada ağaç sökümü yapan kepçenin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden operatör, iş makinesinden inerek kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş makinesini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.