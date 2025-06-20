Tarlada başlayan yangın, 2 aracı küle çevirdi

Bursa'da tarlada başlayan yangın, duvarın ardındaki araçları küle çevirdi.

Tarlada başlayan yangın, 2 aracı küle çevirdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da tarlada başlayan yangın, duvarın ardındaki araçları küle çevirdi.

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Tarladan yükselen dumanlar, kısa sürede büyüdü. Alevlere vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen, tarla duvarının ardından duran 2 araç, sıçrayan alevler sebebiyle yanarak küle döndü.

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Olayla ilgili tahkikat sürüyor.