Tarlada feci kaza: Traktörün devrildiği sürücüden acı haber

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarlada çalışma yaptığı sırada kontrolden çıkarak traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Çavuşköy Mahallesi’nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zeki Burhan (60) yönetimindeki 14 ACV 423 plakalı traktör, ot toplama çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Dengesini kaybederek devrilen traktörden düşen sürücü ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Zeki Burhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.