Tarlada zeytin hasadı Meci Şenliği ile son buldu

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün önemli merkezlerinden Edremit ilçesinde zeytin hasat sezonuna gelinirken zeytin bahçelerinde Ekim ayında bu yana süren hummalı çalışma temposu, yüzlerce yıllık gelenek Meci Şenliği ile son buldu.

Ekim ayından bu yana zeytin bahçelerinde tatlı bir telaş ile hasat edilen zeytinler, sofralık zeytin ve zeytinyağı oluyor. Bu günlerde ise zeytin hasadının sonu geliyor. Bölgede zeytinciler yüzlerce yıllık gelenekleri ile hasada son veriyor. Meci adı verilen şenlikte zeytin bahçesinde çeşitli etkinlikler ile zeytin hasadı sona gelirken oyunlar oynanıyor, helallikler alınıyor. Yüz yıllık gelenek Meci Şenliklerinde aylardır zeytin bahçelerinde hasat yapan ve aylardır hasat için adeta zeytine bağlanmış olan tayfa denilen işçiler zeytin kahyasını sembolik olarak ağaca bağlayarak zeytinlik sahibinden pazarlık ile bahşiş alarak kurtarmasını istiyor. Zeytinlik sahibi zeytin kâhyasını bağlı olduğu ağaçtan düğümleri çözerek kurtarıyor. Daha sonra karşılıklı helallikler alınıyor. Bu etkinlik zeytin hasadının sona erdiğini müjdeliyor. Aylardır birlikte zeytin hasadı yapan zeytin tayfası ve zeytinlik sahibi ailesi ile birlikte davul zurna eşliğinde hasat sonunu oyunlar ile kutluyorlar. Oyunlarda sonra ise zeytinlik sahipleri kurdukları hasat sonu sofrasında zeytin tayfalarına kendileri çeşitli ikramlarda bulunuyor. Aylarca soğuk sıcak demeden zorlu şartlarda zeytin hasadı yapan zeytin tayfasına zeytinlik sahibi etkinliklerin sonunda çeyrek altın hediye ederken seneye tekrar buluşmak dileği ile etkinlik son buluyor.

Edremit Ziraat Odası Başkan Ali Yılmaz Direk, “Şimdi malum, yüzyıllardan beri bölgemizde zeytin hasadı Ekim ayı ile birlikte başlar. Aylardır yağmur çamur demeden kar, kış demeden soğuk demeden işçilerimiz tarlalarda gelip bu hasada sonuna kadar devam ederler. Mevsim itibariyle zeytin üreticileri tarafından zeytin hasadı sonlanmaya başladı. Onlardan bir tanesinde bugün buraya geldik ve bu zeytin meci şenliklerinden birine katılıyoruz. Bu son gününde zeytin hasatı bittikten sonra burada mal sahibi tarafından bütün bu süreç içerisinde meşakkatli olarak bu işe emek veren gönül veren insanlar çeşitli şekillerde ödüllendirdiler. Mangal yapılır, helva alınır ve bu şekilde gün tamamlanır” dedi.

Yüzyıllardır zeytin hasadı sonunun böyle atalarından gördükleri gibi kutladıklarını ifade eden zeytin ve zeytinyağı üreticisi çiftçi Ali Baydar, “Meci şenliği bizim atadan dededen kalma bir adetimiz. Zeytinyağına bismillah deriz biz başlarız bereketiyle. Zeytin bittiği zaman tayfalarımız yorgunluğunu atsın diye Meci şenliğimizi yaparız. Hediyelerini veririz. Tabi hediyelerini de tabi yorgunluğunu dinlendirecek şekilde bir hediye olması gerekiyor. Allah bereket versin. Biz para kazanıyoruz. Tayfamız da her yıl rahat ve huzurlu olması için bunu yapmak zorundayız. Bu etkinlik hem helalleşme hem seneye daha çabuk bir araya gelme dileği ile yapılıyor” dedi.