Tarlasından geçen asfaltı söktü: Yoldan geçen otomobilin kaza yapmasına sebep oldu

Edirne’de tarlasından geçen asfaltı söken bir vatandaş, yolun kapalı olduğunu fark etmeyen sürücünün kaza yapmasına neden oldu.

Kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Aşçıoğlu Mahallesi Orhan Bıçkı Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir vatandaşın mülk sahibi olduğu tarlasından geçen asfaltı kepçe ile yerinden söktüğü iddia edildi.

Yolda asfaltın olmadığını fark edemeyen 22 ABL 081 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı F.K. ambulans ile Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar, yolu tarla sahibinin kepçe ile kapattığını belirtti.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.