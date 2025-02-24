Tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarlaya uçan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya uçan hafif ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Muratlı-B.Karıştıran karayolu 5. km üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Oğuzhan B. (30) sevk ve idaresindeki hafif ticari araç, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Aracın 30-40 metre ilerisinde ağır yaralı vaziyette bulunan sürücü Oğuzhan B.’ye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ağır yaralı sürücü daha sonra ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik önlemleri aldı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.