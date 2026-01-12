Tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, tarlaya uçtu. Yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Tarlaya uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kaza, Gönen ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi Dibek Taşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametine seyir halinde olan Y.A. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Y.A. ile araçta yolcu olarak bulunan C.A. (27) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.