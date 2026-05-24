Tarlaya uçtuğu otomobilini bırakıp gitti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazanın ardından sürücü aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazanın ardından sürücü aracı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.
Olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deydinler Mahallesi istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan 06 EM 328 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan savrulan otomobil tarlaya uçarken, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, sürücünün otomobili olay yerinde bırakarak bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.