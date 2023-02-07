Tarsus Belediyesi depremzedeler için seferberliğini sürdürüyor

Tarsus Belediyesi, depremin acı bir şekilde hissedildiği illere yardımlarını ve desteklerini ulaştırırken, aynı zamanda Tarsus’ta, sokaklarda geceyi geçiren vatandaşlar için de yemek, çorba ve çay ikramını sürdürdü. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, evlerine giremeyen vatandaşların hizmetinde olan belediyenin birimlerine bağlı güvenli toplanma alanlarını ziyaret etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremin ardından depremzedeler için tüm imkanların seferber edildiği Tarsus Belediyesinde, yardım kampanyasının yanı sıra deprem olan bölgeye ekipler gönderildi. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, sağlık, gıda ve temel insani ihtiyaçlar noktasında zorlu kış koşulları altında yaşam mücadelesi veren vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Tarsus Belediyesi bünyesinde bulunan tam donanımlı Sağlık Tarama Aracı, bir doktor, bir hemşire, gezici mutfak aracı ve personel deprem bölgesine gitti.

Vatandaşlar, geceyi hem birimlere bağlı yerlerde hem de kapalı semt pazarlarında geçirdi

Öte yandan, Tarsus’ta da hissedilen deprem nedeniyle aracı ile güvenli bir alanda beklemek isteyen vatandaşlar için 7 adet kapalı semt pazarı hazırlandı. Vatandaşlar, geceyi hem birimlere bağlı yerlerde hem de kapalı semt pazarlarında geçirdi. Yarbay Şemsettin Mahallesi Pazar Yeri, Çağlayan Mahallesi Pazar Yeri, Turkuaz Pazar Yeri, Anıt Mahallesi Pazar Yeri, Bağlar Mahallesi Pazar yeri, Yeni Mahalle Pazar yeri, Kırklarsırtı Pazar Yeri ve birçok mahalledeki noktalar vatandaşlara açıldı.

Tarsus Belediyesi, aynı zamanda güvenli toplanma alanları olan Bilim Eğitim Sanat Kültür Akademisi, Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi, Gençlik Merkezi, +1 Kafe, Taziye Evleri, Zübeyde Hanım Bütünleşik Yaşam Merkezi, Mehmet Çelebi Spor Salonu, Yaşlı Dayanışma Evi ve STEM Merkezi’ni de vatandaşların kullanımına açtı.