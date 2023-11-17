Tartıştığı adama arka arkaya tokat attı

Bursa'da yolda tartıştığı kişiye sinirlenen kadın arka arkaya tokat attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Tartıştığı adama arka arkaya tokat attı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da yolda tartıştığı kişiye sinirlenen kadın arka arkaya tokat attı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesinde Uluyol Mahallesi’nde ticari taksiden inen bir kişiyle tartışma yaşayan kadın, sinirlerine hakim olamadı. Sözlü tartışmadan hırsını alamayan kadın, taksiden inen adamın yüzüne arka arkaya tokat attı. Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirilmeye çalışan kadın güçlükle ikna edilirken, sakinliği koruyan adam ise kameralara anbean yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman