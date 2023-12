Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

TAKİP ET

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir oto yıkamacıda iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Paşabayır Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkama işletmesinde, O.K ve İ.Ö (35) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından O.K. tartıştığı İ.Ö’yü göğsünden bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edilirken zanlı O.K. olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.