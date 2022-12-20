Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu

Bursa'da bir şahıs tartıştığı arkadaşını önce darp etti, ardından yanında bulundurduğu tabancayla vurdu. Yaralı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu
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EditörEditör
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Bursa’da bir şahıs tartıştığı arkadaşını önce darp etti, ardından yanında bulundurduğu tabancayla vurdu. Yaralı adam olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Bülent Ü., İncirli Caddesi üzerinde oturduğu S.K ile sözlü tartışmaya başladı. Alkollü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle S.K, Bülent Ü.’yü darp etmeye başladı. Arkadaşı S.K. bununla da yetinmeyip Bülent U.’yu yanında taşıdığı tabancayla bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan Bülent Ü.’nün yardımına önce mahalle sakinleri ardından 112 ve polis ekipleri yetişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri; çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Aynı bölge üzerinde sık sık olay yaşandığını ve alkollü şahısların problem çıkarttığını belirten mahalleli, çevrede güvenlik tedbirinin arttırılmasını talep etti.

Öte yandan, polis ekipleri, arkadaşını yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu
Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu
Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu
Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu
Tartıştığı arkadaşını önce darp etti ardından silahla vurdu