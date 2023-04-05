Tartıştığı eczane çalışanını silahla öldüren apartman görevlisi tutuklandı

Şişli’de yan bakma meselesi nedeniyle tartıştığı eczane çalışanı genci silahla göğsünden vurarak öldüren apartman görevlisi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Teşvikiye’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir eczanede teknisyen olarak çalışan Gökhan Baran (31) ile yan binada apartman görevlisi olarak çalışan Kadir K. (42) arasında “Ne bakıyorsun?” meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir K., apartmandaki görevli dairesine giderek tabancasını aldı. Eczaneye geri gelen Kadir K. teknisyen Gökhan Baran’ı ateş ederek silahla göğsünden vurdu.

Olayın ardından genç, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Kadir K. ise yan apartmandaki dairesine kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin yakalanan apartman görevlisi şüpheli Kadir K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli burada ifadesini vermek üzere savcılığa çıkarıldı.

"1 el ateş etmek istedim, elimin acısıyla 2 el ateş etmişim"

Şüpheli ifadesinde, "Öldürme niyetim yoktu, devamlı hakaretlerde bulunuyordu. Kapıcı olduğum için beni eziyordu. Git başımdan diyordum gitmiyordu. Tekme atmıştı parmağım kırıldı. 1 el ateş etmek istedim, elimin acısıyla 2 el ateş etmişim" ifadelerini kullandı.

Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.