Tartıştığı kadını kemerle darp etti... O anlar kamerada

Bursa’da bir kişi yol kenarındaki kadını kemerle darp etti. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen kişi vatandaşlara tehdit yağdırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Sıcaksu yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında bir şahıs, yakını olduğu iddia edilen kadınla tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle belindeki kemere sarılan adam, bir anda kadına saldırmaya başladı. Trafikte ilerleyen sürücülerin tepkisiyle karşılaşan kişi, hem vatandaşları tehdit etti, hem de kadını darp etmeye devam etti. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler kişilerin göçmen olduğunu ve bölgeyi yaşanmaz hale getirdiklerini iddia etti.

Bölge sakinleri Sıcaksu Kentsel Dönüşüm alanında zabıta ve emniyet güçlerinin tedbir alıp burayı temizlemesi gerektiğini kaydettiler.