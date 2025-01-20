Tartıştığı kardeşini beylik tabancasıyla vuran emekli polis adliyede

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde tartıştığı kardeşini beylik tabancasıyla ateş ederek öldüren ve kendini ihbar eden emekli polis, adliyeye sevk edildi.

Dün Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi’nde meydana gelen olayda, emekli polis İ.D. (62), iddiaya göre arsa yüzünden kardeşi İsa Demir (53) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İ.D., beylik tabancasıyla kardeşini vurdu. Şahıs, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsa Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli İ.D. ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İsa Demir’in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine sevk edildi. Kardeşini vurduktan sonra kendini ihbar eden emekli polis, jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.