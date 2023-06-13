Tartıştığı kişiye sunrooftan vurmaya çalıştı, ilginç kavga kamerada

Başakşehir'de trafikte iki grup arasında yol vermeme yüzünden kavga çıktı.

Tartıştığı kişiye sunrooftan vurmaya çalıştı, ilginç kavga kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Başakşehir’de trafikte iki grup arasında yol vermeme yüzünden kavga çıktı.

Taraflardan biri aracını durdurarak diğer kişiye sunrooftan saldırmaya çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçeşehir’de trafikte iki araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında birbiriyle ağız dalaşı yapan sürücülerden birisi aracını diğer otomobilin önünde durdurarak kapıyı açmasını istedi. Otomobil sürücüsü kendisini korumak için kapıları kilitleyince bir kişi aracın üstüne çıkarak Sunrooftan saldırmaya çalıştı. İlginç kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.