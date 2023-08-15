Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu

Edirne'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs ağır yaralandı.

Tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu
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sina pırlanta
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Edirne’de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan şahıs ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde bir apartmanda şüpheliler M.E. ile G.T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, şüpheli M.E. av tüfeğiyle G.T.’ye ateş açtı.

Ağır yaralanan G.T. ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar bulunan olayın şüphelisi M.E. olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.