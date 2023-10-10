Tartıştığı kocası tarafından bıçaklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartıştığı kocası tarafından elinden bıçaklanan kadın yaralandı. Polis ekiplerce koca gözaltına alınırken, kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. ile karısı Y.G. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Y.G., kocası tarafından elinden bıçaklandı. Evden çıkan yaralı kadını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.G., Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerince koca E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.