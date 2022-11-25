Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde tartıştığı şahıs tarafından ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evde tartıştığı şahıs tarafından ayağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yenimahalle İnkılap Caddesi’nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. isimli şahıs, evde tartıştığı ismi öğrenilemeyen şüpheli tarafından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, S.K. ise yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan S.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu
Tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vuruldu