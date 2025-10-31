Tarzıyla Müslüm Gürses'e benzeyen vatandaş Taksim'de ilgi gördü

Saçı, giyimi, sesiyle Müslüm Gürses’i andıran Cevher Canses isimli vatandaş, Taksim’de vatandaşların ilgi odağı oldu. Ünlü sanatçıya benzerliğiyle dikkat çeken Canses’i görenler, "O mu yoksa" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Antalya’da yaşayan ve işleri nedeniyle zaman zaman İstanbul’a gelen 50 yaşındaki Cevher Canses, 2013 yılında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses’e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Canses, Taksim’de gezerken vatandaşların ilgi odağı oldu. Saçı, giyimi, sesiyle Gürses’i andıran Canses’i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Taksim’de insanların yoğun ilgisiyle karşılaşan Canses, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Kimisi Canses’le özçekim yaptı, kimisi fotoğrafını çekti. Bir vatandaş ise, "Müslüm Gürses’e çok benziyor. O mu yoksa, yok. Resim yapsak bu kadar olur" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Vatandaşların ilgisi karşısında memnun olduğunu söyleyen Canses, "Sağolsunlar. Bizim için güzel bir duygu. Müslüm baba her zaman kalbimizdedir. Onu yaşatmaya çalışacağız. Herkes benzetiyor. Öncellikle ona Allah rahmet eylesin. O bizim yüreğimizde yaşıyor. Klip çekiyoruz. Daha önce Müslüm babanın okuduğu bir eser vardı. ’Bütün dünya senin olsun bir dost, bir post yeter bana’, o şarkıyı seslendiriyorum. Kalabalık oluyor. Beni benzetiyorlar. Benim için onur verici. Ben de seviyorum. Müslüm babaya benzemek bir ayrıcalıktır, gururdur. Her yerde beni çeviriyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Antalya’da oturuyorum, zaman zaman İstanbul’a geliyorum. İstanbul’da daha çok kalıyorum" dedi.